В Ираке затонул паром, погибли десятки людей (видео)

На судне вместимостью 50 пассажиров находилось до 200 человек, среди них были и дети.

На севере Ирака вблизи города Мосул на реке Тигр сегодня затонул пассажирский паром, погиб как минимум 71 человек.

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Как сообщает Deutsche Welle, по данным начальника службы гражданской обороны провинции Ниневия Хоссама Халила, среди погибших есть женщины и дети.

Спасти удалось 45 человек, в том числе 19 детей, сообщил представитель министерства внутренних дел Саад Маан. Из-за сильного течения в реке, которое могло унести тела, окончательное число жертв пока неизвестно.

По сообщениям очевидцев, паром затонул во время празднования курдского нового года. Трагедия произошла возле развлекательной зоны на реке из-за того, что паром был переполнен. На судне вместимостью 50 человек находилось до 200 человек, сообщил иракский депутат Абдель-Рехим аль-Шамари.

В свою очередь, премьер-министр страны Адиль Абдул-Махди поручил немедленно расследовать причины аварии и сообщить о выводах в течение суток. Он пообещал привлечь виновных в трагедии к ответственности.