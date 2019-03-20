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Премьер-министр Британии просит ЕС отложить Brexit

09:23, 20 марта 2019
Мир
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Тереза Мэй / REUTERS

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По словам пресс-секретаря Мэй, она написала письмо с соответствующей просьбой президенту Европейского Совета Дональду Туску, сообщает Reuters.

Отмечается, что в письме не указано, на когда именно Мэй просит перенести Brexit, однако это должен быть "как можно более короткий срок".

Напомним, выход Британии из ЕС должен состояться 29 марта. Ранее Тереза Мэй заявила, что Brexit может быть отложен на три месяца, до 30 июня, если депутаты поддержат ее вариант соглашения по выходу из ЕС. Однако 18 марта спикер Палаты общин Джон Беркоу заявил, что парламент не будет голосовать в третий раз за соглашение с Европейским Союзом о Brexit, если Мэй не внесет значительные изменения в этот документ.

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Теги: #Британия#Тереза Мэй#Brexit