Британский парламент не будет голосовать за неизмененное соглашение о Brexit

Если премьер Великобритании внесет в парламент ту самую сделку о выходе страны из ЕС, которую уже дважды отклонили, голосование не состоится, заявил спикер Палаты общин. Голосование должно состояться до 21 марта.

Британский парламент не будет голосовать в третий раз за соглашение с Европейским Союзом о Brexit, если премьер-министр Тереза Мэй не внесет значительные изменения в этот документ.

Об этом в понедельник, 18 марта, заявил спикер Палаты общин Джон Беркоу. Ранее парламент уже дважды проголосовал против соглашения, которое правительство страны согласовало с Брюсселем, пишет DW.

"Британское правительство не имеет права подавать в Палату общин точно такое же предложение или предложение, что по сути повторяет то, о котором на прошлой неделе проводилось голосование и которое отклонили большинством в 149 голосов", - сказал Беркоу.

В офисе Терезы Мэй отметили, что приняли к сведению заявление спикера парламента.

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Ранее Тереза Мэй заявила, что голосование относительно соглашения о выходе страны из ЕС должно состояться до запланированного на 21 марта саммита Европейского Совета. Она добавила, что в противном случае "мы не оставим ЕС еще много месяцев, если это вообще произойдет". По ее словам, возвращения к исходному пункту и начало переговоров относительно абсолютно нового соглашения будет означать значительно дольшую отсрочку Brexit.

17 марта два министра правительства предостерегли, что премьер может отказаться от третьего голосования в парламенте по соглашению на следующей неделе, если не будет чувствовать поддержки со стороны однопартийцев, которые ранее голосовали против.

Напомним, что два предыдущих голосования по соглашению о Brexit закончились провалом для правительства Мэй. 14 марта британский парламент проголосовал за перенос даты выхода страны из Евросоюза, который сейчас запланирован на 29 марта. Как известно, в мае состоятся выборы в Европарламент, поэтому при отсрочке Brexit Великобритания должна будет принимать в них участие.