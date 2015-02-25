Орнеллу Мути приговорили к лишению свободы за прогул спектакля ради ужина с Путиным

59-летняя звезда итальянского театра и кино Орнелла Мути, пик популярности которой пришелся на 1980-е годы, приговорена судом города Порденоне к восьми месяцам лишения свободы и денежному штрафу в размере 600 евро, передает Русская служба DW со ссылкой на информационное агентство dpa.

Вердикт вынесен по обвинению актрисы в симулировании болезни и прогуле спектакля в театре Верди в городе Триест в пользу ужина с президентом России Владимиром Путиным в декабре 2010 года.

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Как выяснилось в ходе расследования, Орнелла Мути уговорила одного из врачей выдать ей ложное медицинское свидетельство о том, что она больна ларингитом. Получив справку, освобождавшую ее от необходимости выходить на сцену в новой постановке, гонорар за которую составлял 25 тысяч евро, актриса вылетела в Санкт-Петербург. Там вместе с американским актером, режиссером, продюсером и музыкантом Кевином Костнером она приняла участие в благотворительном ужине с Путиным.

При этом судья Патриция Боттери предложила осужденной вместо отбывания срока первоначально заплатить 30 тысяч евро и таким образом покрыть часть понесенных театром убытков. Окончательная сумма ущерба пока не названа. Ее определит другой суд.

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