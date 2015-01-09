Сына Джеки Чана посадили на полгода за содержание наркопритона

Также Джейси Чану предстоит выплатить штраф в две тысячи юаней (322 доллара США). Согласно китайскому законодательству, сыну киноактера грозило до трех лет тюрьмы, передает Русская служба BBC.

Ранее он признал свою вину.

В июне китайский лидер Си Цзиньпин призвал к введению строжайших мер по борьбе с наркоманией.

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После этого в Китае развернулась кампания против подозреваемых наркоторговцев и наркоманов, которая уже привела к арестам ряда знаменитостей.

В декабре прокуратура предъявила 32-летнему Джейси Чану обвинение в содержании наркопритона. Чан был задержан в августе 2014 года в Пекине вместе с известным тайваньским актером Кэ Чэньдуном (Каем Ко).

В августе во время рейда в доме сына киноактера было обнаружено 100 граммов марихуаны.

Джеки Чан ранее заявлял, что шокирован арестом сына и не намерен помогать ему уйти от правосудия.

В 2009 году Джеки Чан был назначен председателем Китайского национального комитета по борьбе с наркотиками.

Ранее УНИАН сообщал, что сын легендарного бразильского футболиста Пеле - Эдиньо - приговорен к 33 годам тюрьмы за отмывание денег, добытых путем незаконной продажи наркотиков.