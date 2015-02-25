США обещают 3 миллиона долларов за информацию о россиянине, подозреваемом в киберпреступлениях

Государственный департамент США объявил вознаграждение до 3-х миллионов долларов за информацию, которая может привести к аресту Евгения Богачева. Гражданина России, которого разыскивает Федеральное бюро расследований (ФБР) за возможное участие в организации киберпреступлений.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы американского дипломатического ведомства, передает Крым.Реалии.

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Богачев, известный в Интернете как «lucky12345» и «Славик», действовал как администратор в афере, в ходе которой было установлено вредоносное программное обеспечение на более чем миллион компьютеров. Программное обеспечение, известное как «Зевс» и «GameOver Зевс», давало возможность пользователям воровать банковскую информацию и опустошать взломанные счета. В результате чего у американских компаний и потребителей было украдено более 100 миллионов долларов, информирует госдепартамент.

Богачев сейчас находится в списке наиболее разыскиваемых лиц ФБР. Он, как полагают, скрывается в России.

Желающим оказать помощь ФБР предлагают обратиться на сайт госдепартамента или в ближайшее американское посольство или консульство.