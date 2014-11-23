Сноуден получит «Штутгартскую премию мира» за разоблачения деятельности спецслужб США - СМИ



Как передает ТАСС, на прошедшей в воскресенье церемонии присуждения награды была установлена прямая видеосвязь с экс-сотрудником АНБ и ЦРУ, находящимся сейчас в России.

”Если мы хотим жить в свободном обществе, то мы должны защищать эти права, - подчеркнул он. - Отношения правительства и общества строятся на доверии”.

Премия ежегодно вручается гражданской инициативой Die AnStifter (”Подстрекатели”) лицам и организациям, которые ”вносят особый вклад в сохранение мира, справедливости и солидарности”. Денежное содержание награды составляет 5 тыс евро.

Как сообщал УНИАН, в июне 2013 года Сноуден бежал из США в Гонконг и передал там журналистам американской газеты Washington Post и британской Guardian секретные материалы о глобальной программе слежки, которую ведут американские спецслужбы.

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Затем он вылетел в Москву, чтобы направиться из российской столицы в Эквадор, однако в итоге остался на территории РФ, так как власти США аннулировали его паспорт.

В начале августа этого года Сноудену был выдан в России трехлетний вид на жительство.

В США экс-сотруднику АНБ предъявлены обвинения в разглашении секретной информации и грозит длительное тюремное заключение.

По словам самого Сноудена, его «обучили быть шпионом в традиционном смысле этого слова».