В Британии узаконили рождение детей «с тремя родителями»

Палата лордов парламента 280 голосами против 48 одобрила соответствующую поправку к закону об искусственном оплодотворении. Об этом сообщает ТАСС.

В начале этого месяца в поддержку этого проголосовала Палата общин (нижняя палата) законодательного органа.

Поправка позволяет использовать при искусственном оплодотворении гены трех человек - родителей и стороннего донора-женщины. Авторы инициативы надеются, что это поможет устранить риск возникновения наследственных заболеваний, вызванных нарушениями в генах митохондрий. Так называются части клетки, служащие для нее источником энергии.

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Критики считают, что принципиальное решение допустить появление на свет людей с намеренно измененными генами может привести в будущем к появлению людей с заданными свойствами, так называемых "дизайнерских детей".