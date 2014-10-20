Ученые установили время появления секса

Об этом говорится в исследовании, опубликованном в журнале Nature, которое цитирует британская служба BBC.

Microbrachius dicki - примитивная костная рыба длиной около 8 сантиметров, которая жила в озерах на территории современной Шотландии 385 миллионов лет назад.

"Мы определили точку эволюции, от которой берет истоки внутреннее оплодотворение", - говорит профессор Джон Лонг из австралийского университета Флиндерса.

По его словам, открытие было сделано во время просмотра коробки с отпечатками древних рыб. Ученый заметил, что одна из рыб M. dicki имела отросток L-образной формы. Дальнейшее исследование показало, что это мужские гениталии рыбы.

Читайте такжеИзобретение нобелевских лауреатов разрушает экосистему, убивая множество насекомых"Самцы имели костяные отростки и канавки, которые они использовали, чтобы передать сперму самке", - рассказал профессор. При этом у самок были специальные костные пластинки, фиксировавшие мужской орган.

Учитывая анатомические особенности, рыбы спаривались, вероятно, бок к боку.

"Они не могли этого делать в миссионерской позиции", - говорит профессор Лонг. "Это действительно большой шаг", - добавляет он о своем открытии.

Примечательно, что по мнению исследователей, рыбы Microbrachius dicki со временем эволюционировали в другом направлении и через несколько миллионов лет вернулись к размножению через внешнее оплодотворение.