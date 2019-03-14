Хагрид из фильмов о Гарри Поттере прикован к инвалидной коляске из-за тяжелого заболевания (фото)

В настоящее время актер уже готовится к операции, которую будут проводить в США и надеется, что после восстановления сустава ему станет лучше.

Звезда фильмов о Гарри Поттере Робби Колтрейн, сыгравший роль Хагрида во всех 8-ми частях прикован к инвалидной коляске и не может ходить. Колтрейн страдает остеоартритом - хроническим заболеванием, при котором наблюдается повреждение хрящей и окружающих их тканей.

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Актеру требуется серьезная операция на колене, пишет The Sun.

В настоящее время актер уже готовится к операции, которую будут проводить в США и надеется, что после восстановления сустава ему станет лучше.

Как сообщал УНИАН, известную российскую певицу ввели в состояние искусственной комы. Ранее СМИ сообщали, что российская певица Юлия Началова попала в реанимацию после резкого повышения уровня сахара в крови и обострения хронического заболевания - подагры.