Большой коррупционный скандал в США: 50 человек заподозрили во взятках за учебу детей, среди них две голливудские звезды

Американец помогал богатым родителям устроить детей в престижные вузы.

Федеральная прокуратура США во вторник предъявила обвинения нескольким десяткам человек в связи с преступной схемой на сумму 25 миллионов долларов, которая позволяла богатым американцам за деньги устроить детей в престижные вузы, в том числе Йельский, Джорджтаунский и Стэнфордский университеты.

Читайте также"Цены взлетят": Кабмин планирует установить минимальную стоимость контрактного обучения в ВУЗах

Федеральная прокуратура Бостона обвиняет 58-летнего Уильяма Сингера в осуществлении аферы под прикрытием принадлежащей ему компании Edge College & Career Network, которая обслуживала множество богатых клиентов, в числе которых - топ-менеджеры компаний и голливудские актрисы, передает "Голос Америки".

По версии обвинения, Сингер отправлял на вступительные экзамены подставных лиц вместо детей своих клиентов, а в некоторых случаях приписывал абитуриентам спортивную карьеру, даже если у них не было никаких способностей к спорту.

Как ожидается, во вторник Сингер предстанет перед судом и признает свою вину в организованной преступной деятельности, легализации незаконных доходов и воспрепятствовании правосудию. Связаться с обвиняемым, чтобы получить его комментарий, пока не удалось.

Читайте такжеРектора донецкого вуза отстранили от должности за попытку отчислить 850 иностранных студентов (видео)

Обвинения также предъявлены 33 клиентам Сингера, в том числе голливудским актрисам Фелисити Хаффман, известная по сериалу «Отчаянные домохозяйки», и Лори Локлин, а также 13 тренерам и деловым партнерам Сингера.

По словам прокуратуры, в разговоре с одним из родителей Сингер так описал свой бизнес: «Мы занимаемся тем, что помогаем богатейшим семьям в США устроить детей в колледж. Семьям, с которыми я работаю, нужны гарантии».