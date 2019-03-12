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Россия больше не является стратегическим партнером ЕС – отчет Европарламента

14:53, 12 марта 2019
Мир
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Согласно отчету, Россия не может считаться "стратегическим партнером" / фото УНИАН

Об этом в своем Twitter сообщил брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.

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"ЕП проголосовал за отчет о том, что Россия не может считаться "стратегическим партнером", - написал он.

По его данным, поправка, поддержанная "Зелеными", Социал-демократами и Альянсом либералов и демократов для Европы, которая призвала к возобновлению работы Комитета парламентского сотрудничества ЕС-Россия, прекращенной с момента аннексии Крыма, провалилась.

Как сообщал УНИАН, в декабре Европейский парламент призвал руководящие органы и страны-члены Европейского Союза и Украину усилить сотрудничество в связи с возможным вмешательством России в предстоящие выборы, которые состоятся в 2019 году.

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Теги: #Россия#Европарламент#Европейский Союз