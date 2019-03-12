Россия больше не является стратегическим партнером ЕС – отчет Европарламента

Поправка, которая призвала к возобновлению работы Комитета парламентского сотрудничества ЕС-Россия, прекращенной с момента аннексии Крыма, провалилась.

Европейский парламент во вторник, 12 марта, поддержал отчет о будущих отношениях Европейского Союза с Россией.

Об этом в своем Twitter сообщил брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.

Читайте такжеВ Европарламенте высказываются за необходимость сохранения твердой позиции ЕС относительно санкций против РФ

"ЕП проголосовал за отчет о том, что Россия не может считаться "стратегическим партнером", - написал он.

По его данным, поправка, поддержанная "Зелеными", Социал-демократами и Альянсом либералов и демократов для Европы, которая призвала к возобновлению работы Комитета парламентского сотрудничества ЕС-Россия, прекращенной с момента аннексии Крыма, провалилась.

Как сообщал УНИАН, в декабре Европейский парламент призвал руководящие органы и страны-члены Европейского Союза и Украину усилить сотрудничество в связи с возможным вмешательством России в предстоящие выборы, которые состоятся в 2019 году.