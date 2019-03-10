Президент Латвии призвал Европу к единству для сдерживания российской агрессии

Кремль пытается укрепить пророссийские силы в Европарламенте и добивается раскола Европы.

Европа должна быть единой и соблюдать бдительность из-за того, что с 2014 года Россия демонстрирует агрессивную политику в достижении своих геополитических целей.

Об этом в интервью журналу Spiegel рассказал президент Латвии Раймондс Вейонис, передает РБК.

"Нам нужен надежный сдерживающий фактор, чтобы в один прекрасный день Россия не напала на другую европейскую страну, как на Украину", - заявил он. При этом он заявил, что Россия и Латвия являются соседями, которые "разделяют общие экономические интересы".

По словам Вейониса, большинство этнических русских, проживающих в Латвии, лояльны властям и курсу страны. "Однако часть из них более склонна к попыткам Москвы оказать давление на нашу страну. Некоторые из них, например, участвуют в демонстрациях против запланированного закона о закреплении латышского языка в образовании", - сказал он.

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Президент подчеркнул, что не стоит недооценивать влияние России на Латвию, поскольку многие граждане страны "смотрят российское телевидение, правительство России пытается оказать влияние на русскоязычные СМИ в нашей стране, запустив там свою пропаганду".

Вейонис также высказался о проекте постройки газопровода "Северный поток-2", который пройдет из России в Германию. "Канцлер [ФРГ Ангела Меркель] знает, что все страны Балтии с самого начала были категорически против этого проекта и что наша позиция не изменилась. На наш взгляд, "Северный поток-2" - это прежде всего геополитический проект России. Между тем, Германия и Франция договорились о компромиссе, это хорошая основа для общего европейского пути в энергетической политике", - заявил президент.

Говоря о майских выборах в Европарламент, Вейонис отметил, что Кремль пытается укрепить пророссийские силы в этом европейском органе и добивается раскола Европы. "Все демократы должны быть готовы к этому. Важно дать понять гражданам, что они стоят перед важными выборами, речь идет о нашем будущем", - подчеркнул президент.

Ранее УНИАН сообщал, что Латвия, Литва и Эстония намерены увеличить свои оборонные бюджеты до уровня выше 2% от внутреннего валового продукта.