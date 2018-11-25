Президент Латвии посетил район проведения операции Объединенных сил (фото)

Глава литовского государства осмотрел разрушенные боевиками жилые дома, интернат, больницу и другие сооружения социальной инфраструктуры.

Президент Латвии Вейонис посетил район проведения операции Объединенных сил.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС в Facebook.

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«Зарубежный гость имел возможность своими глазами убедиться в том, что российские оккупационные войска ведут необъявленную войну не только против украинских защитников, но и мирного населения. Вейонис осмотрел разрушенные россиянами жилые дома, интернат, больницу и другие сооружения социальной инфраструктуры», - говорится в сообщении.

Также президент Латвии посетил одну из воинских частей Объединенных сил, где познакомился с условиями жизни и бытом военных, а также лично встретился с ними.

При этом отмечается, что Вейонис провел встречу с начальником штаба - первым заместителем командующего Объединенными силами генерал-майором Валерием Залужным и обсудил с ним ситуацию с безопасностью в регионе.

В частности, начальник штаба подчеркнул, что, несмотря на Минские договоренности, российская сторона продолжает нагнетать обстановку на востоке Украины и не заинтересована в прекращении боевых действий.

Как сообщалось, Раймондс Вейонис прибыл в Украину накануне. Вчера, 24 ноября, он провел переговоры с глазу на глаз с президентом Петром Порошенко, а также принял участие в чествовании памяти жертв Голодоморов в Украине.