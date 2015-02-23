В результате крушения парома в Бангладеш погибли 65 человек

Число погибших в результате крушения парома в Бангладеш достигло 65 человек и будет продолжать расти.

Об этом заявил в понедельник журналистам представитель полиции округа Маникгандж Ракибуз Заман, сообщила газета Daily star.

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По данным офицера, 65 тел доставлены на берег. Около 30 из них, в том числе 8 детей, уже опознаны и переданы родственникам.

По предварительным оценкам, на борту двухпалубного парома "Мустафа" находилось 200 пассажиров, в смертельной ловушке в его помещениях могли оказаться примерно 90-100 человек.

По меньшей мере, 41 пассажир считается пропавшим без вести, спасены были 60 человек, пишет ТАСС.

На рассвете к месту трагедии подошло спасательное судно "Рустам", оснащенное специальной техникой, в том числе, электрическими лебедками-подъемниками, которое отбуксировало затонувший паром ближе к берегу. В настоящее время идет обследование всех помещений.

Власти утверждают, что привести точные данные о числе погибших и пропавших без вести пока практически невозможно, так как владелец парома не вел регистрацию проданных билетов.

Сухогруз "Наргиз-1", столкновение с которым стало причиной крушения пассажирского судна, задержан. Его капитан и два члена команды арестованы по обвинению в нарушении правил управления судном, что привело к гибели людей.