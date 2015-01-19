Жертвами крушения самолета в Сирии стали около 35 военных
07:51, 19 января 2015Мир
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На северо-западе Сирии в результате крушения грузового самолета погибли по меньшей мере 35 сирийских военных.
REUTERS
Об этом сообщила сирийская наблюдательная группа по правам человека, передает Би-би-си.
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Согласно сообщению, из-за плохой погоды и сильного тумана самолет зацепил высоковольтные линии в провинции Идлиб. Сирийские государственные СМИ подтвердили факт крушения.
В то же время боевики сирийского крыла группировки «Аль-Каида» - «Фронта Нусра» - утверждают, что самолет сбили они.
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