Парламенты Шотландии и Уэльса выступили против соглашения о Brexit

Данное решение усилит и без того серьезные внутренние трения в Великобритании по поводу выхода из ЕС.

Парламенты Шотландии и Уэльса во вторник, 5 марта на своих заседаниях официально выступили против соглашения о Brexit, разработанного британским правительством и ЕС.

Это первый раз, когда они сделали подобный шаг одновременно. Об этом пишет "Новое время" со ссылкой на Reuters.

Данное решение усилит и без того серьезные внутренние трения в Великобритании по поводу выхода из ЕС.

Однако эти голосования не будут иметь никакой обязывающей силы, выступая скорее средством кристаллизации оппозиции нынешнему британскому правительству.

Ранее, стало известно, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй позволит британскому парламенту проголосовать за продление сроков выхода из Европейского Союза, если они не достигнут понимания по сделке об условиях Brexit.

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Напомним, что Тереза Мэй заявила, что у парламента будет возможность провести окончательное голосование по сделке об условиях Brexit до 12 марта.

15 января британский парламент не поддержал соглашение об условиях выхода Великобритании из ЕС, ранее одобренное лидерами 27 стран-членов ЕС. Глава Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер назвал соглашение "лучшей" сделкой, на которую Лондон мог бы рассчитывать.

Глава Европейского совета Дональд Туск заявил, что ЕС не будет пересматривать соглашение по Brexit.

Окончательный выход Великобритании из Евросоюза запланирован на 29 марта 2019 года. После этого начинается 21-месячный переходный период - до конца 2020 года. Переходный период может быть продлен только один раз, однако пока неизвестно, какой может быть его максимальная продолжительность.