Влияние Кремля и ФСБ на жизнь россиян резко снижается – социологи

Роль Федеральной службы безопасности РФ за два года упала с 4,1 до 3,8 балла, администрации президента РФ – с 4 до 3,6.

Роль и авторитет наиболее влиятельных институтов власти в РФ снизились за последние два года.

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Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования "Левада-центра".

Отмечается, что за два года, с января 2017 года, оценка роли президента России снизилась с 4,7 до 4,2 балла по пятибалльной шкале. Однако президент РФ пока остается наиболее влиятельным институтом власти.

Роль Федеральной службы безопасности РФ за два года упала с 4,1 до 3,8 балла, администрации президента РФ – с 4 до 3,6, российского правительства – с 3,8 до 3,6. Незначительное падение также присутствует у судебных органов власти, полиции, губернаторов, Совфеда и Госдумы, а также церкви. Оценка армии РФ, как и СМИ, осталась на прежнем уровне – 4,1 и 3,5 баллов соответственно.