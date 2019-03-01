Der Spiegel: Путин солгал Меркель о сохранении транзита газа через Украину

Москва подрывает аргументы, которыми немецкий канцлер защищает скандальный «Северный поток-2».

Министр энергетики РФ Александр Новак, засомневался стоит ли его стране транспортировать российский газ через газопровод Украины в будущем. По его словам, это слишком дорого для Москвы.

«Транзит через Украину сейчас самый дорогой. Собственно, он примерно в 2,5 раза дороже, чем через другие маршруты», - сказал Новак российским СМИ, комментируя переговоры между Россией и Украиной о продлении поставок газа в Европу через украинскую ГТС.

Но издание Der Spiegel напоминает, что российский автократ Владимир Путин пообещал канцлеру Ангеле Меркель сохранить транзит через Украину. И Германия использовала это обещание для того, чтобы отстоять сооружение сомнительного «Северного потока-2», который будет пролегать через Балтийское море.

Киев боится угроз со стороны Москвы, не говоря уже о потере доходов, которые составляют около 2 миллиардов долларов в год. Новак раскритиковал украинскую ГТС, назвав ее устаревшей. По его словам, новая российская «труба» будет построена «по последним технологиям».

Читайте такжеForbes: Транзит газа через Украину будет остро необходим России в ближайшие годы

Издание отмечает, что значительная часть «Северного потока-2» уже построена. Ожидается, что система будет готова к концу 2019 года. Несколько стран ЕС и США выступили против российского проекта газопровода, предостерегая, что он приведет к увеличению зависимости Германии от России. Кроме того, спор вокруг «Северного потока-2» вызвал напряжение в немецко-французских отношениях.