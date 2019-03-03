Россия готова к двусторонним переговорам с США по Венесуэле

В России вспомнили об Уставе ООН и праве венесуэльцев самим определять свое будущее.

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о готовности к предложенным Вашингтоном двусторонним консультациям относительно кризиса в Венесуэле.

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Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на заявление пресс-службы МИД России.

"Лавров осудил американские угрозы в адрес ее законного руководства, что является неприкрытым вмешательством во внутренние дела суверенного государства и грубым нарушением международного права. Подстрекательство и деструктивное внешнее воздействие, да еще и под лицемерным предлогом оказания гуманитарной помощи, не имеет ничего общего с демократическим процессом", - говорится в заявлении.

"В связи с предложением Вашингтона о проведении двусторонних консультаций по венесуэльской тематике указано, что мы к этому готовы, но необходимо неукоснительно руководствоваться принципами Устава ООН, поскольку только венесуэльцы вправе определять свое будущее", - подчеркнули в ведомстве.

Как сообщал УНИАН, США лишат американских виз 49 представителей режима президента Венесуэлы Николаса Мадуро и членов их семей, включительно с рядом крупных чинов армии и госбезопасности.