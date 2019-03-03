США лишат виз 49 соратников Мадуро и членов их семей

Госдеп США и в дальнейшем будет принимать необходимые меры против Мадуро, коррумпированных чиновников и нарушителей прав человека, а также насильников, которые его поддерживают.

Соединенные Штаты лишат американских виз 49 представителей режима президента Венесуэлы Николаса Мадуро и членов их семей, включительно с рядом крупных чинов армии и госбезопасности.

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Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на заявление спецпосланника администрации Трампа в вопросах Венесуэлы Эллиота Абрамса.

"Я не могу предсказать точно, когда режим Мадуро рухнет и он покинет Венесуэлу. Совсем не удивлюсь, если за три дня до этого наши оппоненты будут настаивать, что политика администрации провалилась", - отметил Абрамс.

Он подчеркнул, что Госдеп США "будут продолжать принимать необходимые меры против Мадуро, коррумпированных чиновников и нарушителей прав человека, а также насильников, которые его поддерживают".

Как сообщал УНИАН, 1 марта США ввели санкции в отношении шести высокопоставленных чиновников службы безопасности Венесуэлы, обвиняемых в препятствовании доставке гуманитарной помощи в страну.

Новые санкции являются частью проводимой администрацией США кампании по давлению на Мадуро с целью его отставки и передачи власти лидеру оппозиции Хуану Гуайдо.