В Германии впервые за 70 лет переиздадут книгу Гитлера «Майн Кампф»
Исследователи Института современной истории в Мюнхене планируют в 2016 году переиздать книгу фюрера Третьего рейха Адольфа Гитлера «Майн Кампф» (Mein Kampf).
Это будет первая после окончания Второй мировой войны публикация книги.
Новое издание будет состоять из двух томов. Всего в книге будет более двух тысяч страниц. На первых 780 страницах будут напечатаны 27 глав написанной в 1925 году книги. Остальные страницы займут комментарии исследователей.
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«В итоге книга будет не пропагандировать, а осуждать нацизм», — заявил директор Института современной истории Андреас Виршинг (Andreas Wirsching), сообщает Lenta.ru по информации The Local.
Власти Баварии обладают авторскими правами на «Майн Кампф». Они истекают в конце 2015 года (так как прошло 70 лет со дня смерти автора книги), и с 2016 года напечатать книгу сможет любой издатель.
Гитлер написал «Майн Кампф» («Моя борьба»), находясь в тюрьме. В книге он изложил идеи национал-социализма.