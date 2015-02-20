В Германии впервые за 70 лет переиздадут книгу Гитлера «Майн Кампф»

Это будет первая после окончания Второй мировой войны публикация книги.

Новое издание будет состоять из двух томов. Всего в книге будет более двух тысяч страниц. На первых 780 страницах будут напечатаны 27 глав написанной в 1925 году книги. Остальные страницы займут комментарии исследователей.

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«В итоге книга будет не пропагандировать, а осуждать нацизм», — заявил директор Института современной истории Андреас Виршинг (Andreas Wirsching), сообщает Lenta.ru по информации The Local.

Власти Баварии обладают авторскими правами на «Майн Кампф». Они истекают в конце 2015 года (так как прошло 70 лет со дня смерти автора книги), и с 2016 года напечатать книгу сможет любой издатель.

Гитлер написал «Майн Кампф» («Моя борьба»), находясь в тюрьме. В книге он изложил идеи национал-социализма.