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Пакистан обстрелял населенные пункты на индийской границе

09:12, 28 февраля 2019
Мир
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Иллюстрация REUTERS

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Как сообщило агентство Asian News International, обстрелы велись из миномета, передает kommersant. Индия произвела ответные выстрелы. По информации агентства, Пакистан начал атаку в 6:00 утра по местному времени в Пунче.

Накануне ВВС Индии нанесли удар по находящемуся в Пакистане лагерю группировки «Джаиш-е-Мухаммад» («Армия Мухаммеда»), которая ранее взяла ответственность за теракт на территории Индии с 45 жертвами. К утру 27 февраля конфликт двух стран обострился: Пакистан сбил индийский МиГ-21, а ВВС Индии сбили пакистанский истребитель F-16. При этом Исламабад информацию об уничтожении своего самолета отрицает.

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Теги: #Индия#Пакистан#конфликт