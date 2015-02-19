Латвия пока не видит угрозы со стороны России, но готова к любым сценариям - министр обороны

Министр обороны Латвии Раймондс Вейонис (Raimonds Vejonis) утверждает, что на данный момент не видит угрозы со стороны России, но отмечает, что Рига готова реагировать на любые сценарии.

Так в четверг в Риге на пресс-конференции по завершении неформального заседания министров обороны ЕС он прокомментировал высказывание министра обороны Великобритании Майкла Фаллона относительно давления на страны Балтия со стороны России, передает корреспондент УНИАН.

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"Я, как министр обороны Латвии, скажу, что на данный момент в Латвии мы не видим такой угрозы, и ее возможности очень низкие. С политической точки зрения Россия непредсказуема, и мы должны быть готовы реагировать на разные сценарии", - сказал Вейонис.

Министр обороны Латвии отметил, что странам НАТО и членам ЕС известно о роли России в дестабилизации ситуации по безопасности в Европе. "Поэтому каждый член ЕС и НАТО должен дать оценку внутренней безопасности и процедурам для того, чтобы реагировать на разные возможные сценарии. Я могу заверить, что ЕС и НАТО не будут удивлены, если Россия будет инициировать что-либо подобное. Мы готовы к этому, и будем готовы реагировать", - заявил он.