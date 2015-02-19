ЕС планирует скоро подписать соглашение об ассоциации с Косово

Об этом заявил в среду вечером в Приштине еврокомиссар по европейской политике соседства и переговорам по расширению Йоханнес Хан, передает РИА "Новости".

Читайте такжеВ Косово отправились 40 украинских миротворцевПо его словам, Брюссель также продолжит оказывать поддержку реформам в крае, выделив Приштине из довступительных IPA фондов в 2014-2020 годах 600 миллионов евро.