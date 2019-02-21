Коалиция отказалась оставаться в Сирии после ухода США - Washington Post

Одна из главных просьб администрации Трампа к союзникам заключалась в том, чтобы сформировать силы «наблюдателей» для патрулирования «безопасной зоны» на сирийской стороне границы, отделяющей Турцию от сирийских курдов.

Ближайшие европейские союзники США «единогласно» отклонили просьбу администрации президента США Дональда Трампа оставить свои войска в качестве «наблюдателей» после вывода контингента американских военнослужащих.

Об этом пишет газета The Washington Post со ссылкой на американских и зарубежных официальных лиц.

Одна из главных просьб администрации Трампа к союзникам заключалась в том, чтобы сформировать силы «наблюдателей» для патрулирования «безопасной зоны» на сирийской стороне границы, отделяющей Турцию от сирийских курдов.

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Среди этих союзников — Франция и Великобритания, которые имеют войска в Сирии, а также Германия, у которой собственных сил в Сирии нет. Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил на прошлой неделе, что был озадачен такой тактикой Трампа. На этой неделе министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант заявил, что перспективы для замены американских сил британцами в Сирии нет.

Военные чиновники неоднократно выражали обеспокоенность поспешного вывода войск США, даже после ликвидации террористической группировки «Исламское государство» в Сирии. Чиновники предполагают, что террористы сохранят повстанческий потенциал и силы для возвращения, как это было после ухода американцев из Ирака в 2011 году, говорится в материале.

Газета пишет, что количество боевиков ИГ в Сирии и Ираке насчитывается от 20 тыс. до 30 тыс. человек.