СБ ООН планирует вновь призвать провести надлежащее расследование падения самолета MH17 - СМИ



Об этом сообщает издание The New York Times.

В частности, в сообщении отмечается, что Россия просит Совет безопасности ООН принять резолюцию, которая будет касаться пресечения огня на востоке Украины. В резолюции должен быть высказан призыв ко всем сторонам в полной мере соблюдать режим прекращения огня. Заседание ожидалось провести еще 15 февраля, но ряд стран потребовала внести в проект резолюции положение о сбитом в июле 2014 года самолете малайзийских авиалиний Boeing-777, рейс MH17. Члены Совета безопасности отметили, что 298 пассажиров самолета малайзийских авиалиний не должны быть забыты.

Резолюция, которую планируют рассмотреть на заседании во вторник, должна подтвердить резолюцию, которую Совет безопасности принял в 2014 году с призывом к проведению независимого расследования аварии самолета, а также необходимости привлечения к ответственности всех ответственных за падение самолета.

Как сообщал УНИАН, 21 июля 2014 проект резолюции, подготовленный Австралией, был единодушно принят на заседании Совета Безопасности.

В резолюции отмечалось, что на борту самолета находились 28 граждан этого государства. Документ требует привлечь к ответственности виновных в трагедии и ”решительно осуждает сбивание самолета Малайзийских авиалиний MH17, следствием которого стала потеря 298 жизней” и ”требует от стран и других игроков в регионе воздержаться от актов насилия, направленных против гражданской авиации”. Документ также содержит требование к вооруженным сепаратистам предоставить экспертам доступ к месту падения авиалайнера и призыв ко всем сторонам сотрудничать с международными следователями.

Кроме того, в резолюции есть требование, чтобы к останкам жертв было достойное отношение и уважение. Украинские СМИ сообщали о случаях мародерства на месте трагедии.

Авиалайнер, который упал 17 июля на Донбассе, был сбит зенитной ракетой с подконтрольной пророссийским террористам территории.