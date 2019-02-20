Business Insider: СССР угрожал ядерными ракетами киоску с хот-догами в Пентагоне

Все дело в том, что киоск стоял в центре военного комплекса и каждый день туда ходили все высокопоставленные американские военные.

На протяжении около 30 лет фуд-корт в центре двора Пентагона был быстрым источником калорий для голодных планировщиков потенциальной Третьей мировой войны с Восточным блоком. Однако, была одна проблема. И дело совсем не в еде.

Минимум две ядерные ракеты СССР были нацелены на эту точку в Пентагоне все время, пишет Business Insider. Киоск с хот-догами заменили в начале 2000-х годов. Теперь здесь продают другие закуски. Но во времена Холодной войны большинство сотрудников Пентагона приходили перекусить в обеденный перерыв именно в эту точку важнейшего военного здания США.

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Издание пишет, что в те времена разведка СССР заметила, как высокопоставленные американские военные каждый день заходят и выходят из небольшой постройки в центре комплекса. Поэтому советские шпионы предположили, что там находится важный планировочный или командный центр или же командный бункер. Поэтому, очевидно, если бы началась война, нужно было бы нанести удар по этой точке. И две межконтинентальные баллистические ракеты должны были уничтожить цель.

«Все говорили о том, что во времена Холодной войны как минимум две советские ракеты держали постоянно на прицеле киоск с хот-догами», - сказал изданию офицер по вопросам информации и коммуникации Службы штаб-квартир Вашингтона Бретт Итон.

«Они думали, что это была какая-то очень секретная комната для совещаний Пентагона. А весь Пентагон был большой крепостью, построенной вокруг крошечного киоска с хот-догами», - добавил он.

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Никто в России никогда не подтверждал эту информацию. Но киоск до сих пор называется «Кафе эпицентр», намекая на то, что именно сюда должны были ударить советские ракеты. Вместе с тем, умышленно или нет, но точка с закусками действительно стояла в самом центре наиболее важного военного сооружения США. И учитывая, что лучшая советская ядерная ракета была достаточно мощной, чтобы снести Нью-Йорк вместе с частью Нью-Джерси и Пенсильвании, можно вполне оправданно предположить, что уничтожение киоска с хот-догами посреди Пентагона превратило бы в руины всю критически важную военную артерию Америки.