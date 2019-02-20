Венесуэла привела армию в боевую готовность

Венесуэльские военные перекрыли границы с островными автономиями Аруба, Бонэйра и Кюрасао, чтобы не пропустить гумпомощь из США.

Во вторник, 19 февраля, армия Венесуэлы приведена в боевую готовность в связи с анонсированными ранее поставками гуманитарной помощи из США.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

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В Венесуэле полностью перекрыты границы с островными автономиями Аруба, Бонэйра и Кюрасао, которые относятся к юрисдикции Нидерландов.

Как заявил верный диктатору Николасу Мадуро министр обороны Владимир Падрино, армия будет защищать "территориальную целостность" страны.

Как сообщал УНИАН, президент США Дональд Трамп в понедельник, 18 февраля, предупредил венесуэльских военных, что они "потеряют все", если и в дальнейшем будут поддерживать главу Венесуэлы Николаса Мадуро, а не примут предложение амнистии от временного президента страны Хуана Гуайдо.

Напомним, что 16 февраля Гуайдо призвал тысячи волонтеров помочь доставить в страну на следующей неделе гуманитарную помощь из США, которая сохраняется на территории соседней Колумбии. Он также объявил о проведении акций протеста по всей Венесуэле: "23 февраля будут демонстрации в городах везде по стране, чтобы способствовать поступлению гуманитарной помощи".