МИД Украины просит не ездить в Ливан

Министерство иностранных дел Украины рекомендует гражданам Украины воздержаться от посещений Ливана в связи с обострением ситуации на территории этой страны.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МИД Украины, министерство также обращается к гражданам Украины, которые проживают или временно находятся на территории Ливанской Республики, с просьбой срочно связаться с Посольством Украины в Ливане по телефонам: +9611510527, +9611510531.