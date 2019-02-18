Великобритания нарастит военное присутствие в Арктике для защиты от РФ

В частности, в 2020 году над Арктикой начнут летать новые патрульные противолодочные самолеты «Посейдон». Их задачей будет «противостоять активности российских подлодок».

Великобритания намерена нарастить военное присутствие в арктическом регионе для защиты северного фланга НАТО от России.

Читайте такжеСоздание новой "европейской армии" не сможет заменить НАТО – Столтенберг

Об этом заявил глава британского Минобороны Гэвин Уильямсон в ходе визита на военную базу Бардуфосс в Норвегии, передает kommersant со ссылкой на The Telegraph. Министр сообщил, что в рамках новой военной программы, рассчитанной на десять лет, более тысячи британских военнослужащих будут ежегодно проходить обучение вместе с норвежскими коллегами. В ближайшем будущем также будет сформировано отдельное воинское подразделение.

Уильямсон также рассказал, что в 2020 году над Арктикой начнут летать новые патрульные противолодочные самолеты «Посейдон» (Poseidon). Их задачей будет «противостоять активности российских подлодок», которая вернулась к уровню времен холодной войны.

«Независимо от того, оттачиваем ли мы свои навыки в условиях температуры ниже нуля, учимся ли у таких давних союзников, как Норвегия, или отслеживаем исходящие от подлодок угрозы с помощью нашего самолета "Посейдон", мы будем оставаться бдительными к новым вызовам», - сказал Гэвин Уильямсон.

По данным издания, в следующем году на базу Лоссимут в Шотландии поступят девять новых «Посейдонов». Они будут совершать разведывательные полеты «на общирной территории», в том числе в районах Крайнего Севера и Северной Атлантики. Они также будут обеспечивать защиту британских ядерных субмарин.

Минобороны Великобритании считает, что влияние России на международной арене будет расширяться в течение ближайшего десятилетия. Особенно это касается Арктики, Ближнего Востока и Северной Африки, следует из доклада экспертов британского ведомства.