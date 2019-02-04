Stratfor: Европа снова зажата между ядерными ракетами США и России

Расторжение договора о РСМД может повлечь цепь событий, из-за которых США, Китай и Россия снова начнут широкомасштабную гонку вооружений.

Избавившись от требований Договора о ликвидации ракет малой и средней дальности от 1987 года, США несомненно начнут наращивать свои возможности перед лицом военного подъема Китая.

Однако, погибель такого ключевого документа в сфере контроля вооружений будет иметь серьезные глобальные последствия, говорится в отчете частного разведывательно-аналитического центра Stratfor.

В Тихоокеанском регионе Китай, вероятно, будет улучшать и наращивать свои вооруженные силы, чтобы бросить вызов новому развертыванию ракет США. Россия тоже теперь будет не просто нарушителем договора из-за отдельных случаев развертывания и разработки вооружений. Она направит свои ресурсы на построение наземного арсенала ракет малой и средней дальности. Учитывая баланс между стоимостью и эффективностью такого оружия, Москве оно очень пригодится на фоне того, как для ее амбициозной программы военной модернизации все больше не хватает ресурсов. Ей также не хватает средств на то, чтобы профинансировать альтернативу ракетам малой и средней дальности, а именно построение значительного количества бомбардировщиков дальнего полета.

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Крах договора о ликвидации ракет малой и средней дальности также пугает Европу. Впервые со времен Холодной войны американские союзники на континенте будут зажаты между российскими и американскими ядерными ракетами. Министр иностранных дел Германии Хайко Маас уже раскритиковал США за объявление о выходе из договора от 1987 года. А другие американские союзники в Европе тоже говорят о своей озабоченности публично и в частных разговорах. Проблема будет ухудшаться с тем, как Россия будет разворачивать свои ракеты средней дальности на западной границе, а США отплатят ей той же монетой.

Страны, такие как Германия, будут против размещения американских ракет такого типа на своей территории. Но другие, такие как Польша и Румыния будут рады принять у себя ракеты при условии, что это будет сопровождаться увеличением американского военного присутствия на их территории.

Самым главным следствием краха ядерного договора от 1987 года будет то, что вслед за ним может быть расторгнуто еще одно соглашение между Вашингтоном и Москвой – договор о дальнейшем сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (New START), который был подписан в 2010 году.

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Его действие истекает в 2021-м, если стороны не договорятся о продлении до 2026-го года. И сейчас Россия заинтересована в этом. Договор также удовлетворяет Вашингтон. Но расторжение ядерного договора от 1987 года и дальнейшее развертывание вооружений может подорвать шансы на продолжение действия New START. Потенциальный крах обоих ракетных соглашений даст толчок началу большой гонки вооружений между США, Китаем и Россией на всех операционных и стратегических уровнях.