Джихадисты, Charlie Hebdo и Путин: в Германии два миллиона "шутов" вышли на карнавал (фоторепортаж)

Главные карнавальные процессии в Германии прошли в городах Северного Рейн-Вестфалия в "бешеный понедельник", 16 февраля. В Кельне и Дюссельдорфе традиционные сатирические тележки с разнообразными фигурами сопровождали более двух миллионов переодетых "шутов", передает Deutsche Welle со ссылкой на информагенство epd.

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В этом году в карнавальных процессиях появились инсталляции, посвященные агрессивной политике Владимира Путина. В Кельне российского президента изобразили в виде робота-танка "Путинатор", который едет по Чечне, Молдове, Грузии и Украине. В Дюссельдорфе Путин предстал в образе культуриста с непропорциональными бицепсами: бицепс с надписью "экономика" совсем иссохся, а второй - "войско" - раздулся. Не обошли участники карнавала и роль Ангелы Меркель в урегулировании конфликта в Украине: Дюссельдорфом провезли инсталляцию, в которой Меркель - "голубь мира" - пытается остановить ракету с надписью "Война в Украине".

В Кельне карнавальный маршрут растянулся на семь километров. Инсталляцию, посвященную французскому сатирическому журналу Charlie Hebdo, который подвергся террористической атаке, организаторы решили не выводить на процессию. Вместо нее ехала серая конструкция с надписью "Вот то, что осталось! Искрящаяся серость!"

От идеи высмеивания фанатиков-исламистов не отказались в Дюссельдорфе. На одной из инсталляций журналист с отрезанной головой убегает от исламиста с саблей, а надпись гласит: "Сатиру убить нельзя!", передает информагентство dpa.