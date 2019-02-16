Пенс призвал ЕС признать Гуайдо единственным законным президентом Венесуэлы

В США вновь подчеркнули, что Николас Мадуро не имеет законных прав управлять в Венесуэле.

Вице-президент Соединенных Штатов Америки Майк Пенс призвал Европейский Союз признать лидера оппозиции Венесуэлы, председателя Национальной ассамблеи Хуана Гуайдо единственным законным главой государства, временно исполняющий обязанности президента Венесуэлы.

Об этом Пенс сказал во время выступления на Мюнхенской конференции по вопросам безопасности.

"Борьба в Венесуэле происходит между диктатурой и демократией. Николас Мадуро - это диктатор, который не имеет законных прав на власть. И Николас Мадуро должен уйти", - подчеркнул Пенс.

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При этом он отметил, что Соединенные Штаты стали первой страной в мире, которая признала Хуана Гуайдо "законным президентом Венесуэлы".

"Сегодня 52 страны, включая 30 наших европейских союзников, последовали примеру Америки. Но настало время для остального мира сказать свое слово. Вновь старый мир может выбрать позицию в поддержку свободы в новом мире. Все мы должны объединиться в поддержку народа Венесуэлы, пока свобода и демократия не будут полностью восстановлены, и поэтому сегодня мы призываем Европейский Союз выступить за свободу и признать Хуана Гуайдо единственным законным президентом Венесуэлы", - заявил Пенс.

Как сообщал УНИАН, 10 января Мадуро вступил в должность президента Венесуэлы после переизбрания на второй срок. США и государства Латинской Америки назвали его узурпатором власти, который привел эту страну к гуманитарному кризису.

21 января в столице страны Каракасе группа военных потребовала отстранить президента от власти и призвала граждан страны присоединиться к акциям протеста.

23 января лидер оппозиции Гуайдо провозгласил себя исполняющим обязанности главы государства. Мадуро назвал это государственным переворотом, организованным Вашингтоном, и объявил о разрыве дипломатических отношений с США. Он заявил, что не намерен покидать пост президента Венесуэлы до истечения срока полномочий в 2025 году.

26 января государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что Китай и Россия поддерживают режим Мадуро в Венесуэле с намерением вернуть миллиарды долларов, вложенные в его режим.

31 января Европарламент признал Гуайдо законным временным президентом Венесуэлы. Также Гуайдо в качестве легитимного президента Венесуэлы признали США, Канада, страны Латинской Америки.

4 февраля президент Франции, руководители правительств Испании и Австрии, министры иностранных дел Великобритании, Дании и Латвии заявили о признании Гуайдо временно исполняющим обязанности президента Венесуэлы.

Высокий представитель Евросоюза по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерика Могерини подчеркнула, что вопрос признания Гуайдо лежит в компетенции стран-членов, а не Евросоюза как организации.

В то же время Италия заблокировала совместное заявление Европейского Союза о признании лидера оппозиции Венесуэлы, председателя Национальной ассамблеи Хуана Гуайдо временно исполняющим обязанности президента.

Министерство иностранных дел Украины призвало руководителей политических сил Венесуэлы провести демократические выборы и предотвратить решение политического кризиса силовыми методами. В Украине признают Гуайдо как председателя единственного демократически избранного органа власти Венесуэлы - Национальной ассамблеи.