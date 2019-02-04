Европейские страны начали массово признавать Гуайдо временным президентом Венесуэлы

Вчера президент Венесуэлы Николас Мадуро отклонил ультиматум европейских государств об объявлении в стране новых президентских выборов.

После Германии о признании Хуана Гуайдо временным президентом Венесуэлы заявил лидер Франции Эммануэль Макрон.

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Как сообщает DW.com, премьер-министр Испании Педро Санчес также заявил, что Мадрид официально признает главу Национальной ассамблеи Венесуэлы Гуайдо легитимным временным президентом страны.

По его словам, "Гуайдо должен как можно скорее объявить проведение свободных выборов, поскольку венесуэльский народ сам должен решать свое будущее", цитирует агентство Reuters.

О признании Лондоном Хуана Гуайдо исполняющим обязанности президента Венесуэлы сообщил министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант. От шведского правительства о таком шаге заявила глава МИД страны Маргот Вальстрьом.

Впоследствии о признании Гуайдо также заявили представители правительств Дании, Литвы, Латвии, Австрии, Нидерландов.

Как сообщалось, накануне президент Венесуэлы Николас Мадуро отклонил ультиматум европейских государств об объявлении в стране новых президентских выборов и обвинил их в давлении.