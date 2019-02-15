Facebook грозит многомиллиардный штраф в США

Компании Facebook в США грозит крупный штраф за утечку личных данных. Социальная сеть и Федеральная торговая комиссия США согласовывают размер денежного взыскания.

Компания Facebook и Федеральная торговая комиссия США согласовывают "многомиллиардный" штраф за утечку личных данных пользователей соцсети Марка Цукерберга.

Об этом в четверг, 14 февраля, проинформировала газета The Washington Post, пишет DW.

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Как отмечает издание, речь идет о крупнейшей выплате в истории корпорации. Вместе с тем, ссылаясь на неназванные источники, газета сообщает, что стороны еще не пришли к согласию относительно окончательной суммы штрафа. Ни Facebook, ни Федеральная торговая комиссия США пока не прокомментировали информацию издания.

Поводом для взыскания денег стал скандал с частной английской компанией Cambridge Analytica, которая несанкционированно собрала данные 87 миллионов пользователей Facebook для передачи их третьим лицам. В апреле и мае 2018 года основатель Facebook Марк Цукерберг в Конгрессе США и Европарламенте признал ошибку и извинился за утечку данных.