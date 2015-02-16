Суд Москвы признал незаконным арест подозреваемой в госизмене многодетной матери

Она была арестована за сообщение в посольство Украины о перемещении российских военнослужащих, и находилась в под арестом в СИЗО с 22 января по 3 февраля, после чего была отпущена под подписку о невыезде, передает Би-би-си.

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Как сообщал УНИАН, 36-летнюю гражданку России, мать семерых детей Светлану Давыдову в январе задержали по подозрению в госизмене после того, как она весной 2014 года позвонила в посольство Украины в РФ и сообщила о перемещении российских военных. Женщину задержали в Вязьме, в 240 км к западу от Москвы. Ее содержали в СИЗО Лефортово в Москве. 29 января Лефортовский суд Москвы выдал санкцию на арест до 19 марта.

3 февраля адвокат сообщил, что следователь освободил Светлану Давыдову под подписку о невыезде.