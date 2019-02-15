Врачи обнаружили у Трампа ожирения

Трамп известен своей любовью к гамбургерам и хорошо приготовленным стейкам, а также отвращением к спортзалу.

За последний год президент США Дональд Трамп набрал вес, имеет ожирение и повышенный уровень холестерина в крови. Однако у него остается «очень хорошее здоровье в целом», согласно результатам ежегодного медицинского осмотра, проведенного на прошлой неделе.

Об этом пишет Reuters.

Трамп известен своей любовью к гамбургерам и хорошо приготовленным стейкам, а также отвращением к спортзалу. В прошлом году врач предупреждал его, что ему нужно изменить свою диету и начать заниматься спортом. Но 72-летний президент набрал почти два килограмма – с 108,4 кг до 110,2 кг (243 фунта). Это перенесло индекс массы тела Трампа в категорию ожирения, что увеличивает риск сердечных заболеваний и связано с более высоким риском развития рака.

«Он определенно имеет слишком большой вес», – сказал доктор Мэтью Соррентино, кардиолог из университета Чикаго.

Однако врач Трампа сказал, что здоровье президента в порядке.

«Учитывая все результаты лабораторных исследований, обследования и рекомендации специалистов, я решил, что у президента в целом очень хорошее здоровье», – сказал врач Шон Конли.

Reuters отмечает, что в прошлом году врач Трампа приказал ему попробовать сбросить от 10 до 15 фунтов (4,5-6,8 кг), лучше питаясь и занимаясь физическими упражнениями. И хотя помощники говорили, что в течение года он чаще всего выбирал рыбу вместо красного мяса, его основным источником упражнений оставался гольф.