Сьерра-Леоне: деньги на борьбу с Эболой могли украсть



В заявлении генерального аудитора говорится, что министерство здравоохранения и национальный центр по противодействию Эболе проявили полное пренебрежение к закону, сообщает Русская служба Би-би-си.

Эти учреждения, говорится в заявлении, не представили никаких документов, подтверждающих заключение контрактов на покупку машин скорой помощи и строительство центра помощи больным.

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В докладе аудитора отмечается также, что должностные лица в полиции и депутаты парламента получали незаконные выплаты. Правительство пока никак не отреагировало на этот доклад.