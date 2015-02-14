Сьерра-Леоне: деньги на борьбу с Эболой могли украсть
01:44, 14 февраля 2015Мир
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В Сьерра-Леоне разгорается скандал в связи с пропажей 14 млн долларов, выделенных правительством на борьбу с эпидемией лихорадки Эбола.
REUTERS
В заявлении генерального аудитора говорится, что министерство здравоохранения и национальный центр по противодействию Эболе проявили полное пренебрежение к закону, сообщает Русская служба Би-би-си.
Эти учреждения, говорится в заявлении, не представили никаких документов, подтверждающих заключение контрактов на покупку машин скорой помощи и строительство центра помощи больным.
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В докладе аудитора отмечается также, что должностные лица в полиции и депутаты парламента получали незаконные выплаты. Правительство пока никак не отреагировало на этот доклад.
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