Президенту Аргентины предъявлены обвинения по делу о теракте - СМИ

Об этом сообщает Газета.Ru со ссылкой на аргентинскую газету Clarin.

Обвинение предъявила прокурор Херардо Польисита.

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До Польиситы делом де Киршнер занимался Альберто Нисман. Позднее Нисман скончался при таинственных обстоятельствах, а в его доме был найден ордер на арест президента. По предварительным данным, прокурор покончил с собой.

Ранее стало известно, что в доме таинственно погибшего аргентинского прокурора нашли следы новой ДНК.

Ранее УНИАН также сообщал, что экс-президента Египта Мурси будут судить за побег из тюрьмы.