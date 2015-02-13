Президенту Аргентины предъявлены обвинения по делу о теракте - СМИ

20:33, 13 февраля 2015
Мир
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Президенту Аргентины Кристине Фернандес де Киршнер предъявлены обвинения в сговоре по делу о взрыве еврейского культурного центра в Буэнос-Айресе в 1994 году. 

Кристина Фернандес де Киршнер / casarosada.gov.ar

Об этом сообщает Газета.Ru со ссылкой на аргентинскую газету Clarin.

Обвинение предъявила прокурор Херардо Польисита.

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До Польиситы делом де Киршнер занимался Альберто Нисман. Позднее Нисман скончался при таинственных обстоятельствах, а в его доме был найден ордер на арест президента. По предварительным данным, прокурор покончил с собой.

Ранее стало известно, что в доме таинственно погибшего аргентинского прокурора нашли следы новой ДНК.

Ранее УНИАН также сообщал, что экс-президента Египта Мурси будут судить за побег из тюрьмы.

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