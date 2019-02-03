Опубликовано видео последнего выступления рэпера Децла

Музыкант скончался в ночь на 3 февраля, сразу после выступления.

В сети опубликовано видео с последнего выступления рэпера Кирилла Толмацкого, известного под псевдонимом Децл.

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Видеоматериал появился в Twitter проекта «Лентач». Артист исполняет один из самых старых свои хитов – трек под названием «Вечеринка».

Видео с последней вечеринки Децла.



Сегодня он умер. По предварительным, от остановки сердца. Артисту было 35 лет. pic.twitter.com/fNqJvrUOPd — Лентач (@oldLentach) 3 февраля 2019 г.

Напомним, Децл скончался в ночь на 3 февраля, после выступления в ижевском клубе «Пош». Предварительной причиной смерти музыканта называют остановку сердца.

Децл прославился в начале двухтысячных годов. Его дебютный альбом исполнителя «Кто? ты» (2000) входит в число самых продаваемых альбомов в РФ, с тиражом более миллиона экземпляров.