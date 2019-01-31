Беларусь сняла ограничения на число американских дипломатов

Беларусь готова к нормализации отношений с США, но для этого еще нужно много сделать.

Беларусь разрешила увеличить число американских дипломатов, которые могут присутствовать в стране.

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Об этом заявил замглавы МИД Беларуси Олег Кравченко. При этом речи о возвращении послов в Минск и Вашингтон не идет. «Это все равно займет месяцы, если не годы. Скорее всего, годы», - заявил Кравченко, выступая в Атлантическом совете в Вашингтоне.

По словам дипломата, Беларусь готова к нормализации отношений с США, но для этого еще нужно много сделать. Он добавил, что Минск хочет «самых лучших» отношений с Россией и нормализации отношений с Западом. Военное присутствие НАТО в Европе, по мнению Олега Кравченко, не создает прямых угроз для безопасности Беларуси, передают российские СМИ.

В январе глава МИД Беларуси Владимир Макей заявил, что на сегодняшний день «созрели условия для пересмотра» решения о сокращении взаимного дипломатического присутствия между Беларусью и США, и что переговоры о возвращении в столицы послов уже ведутся.