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В Беларуси хотят избавиться от российского телевидения

15:38, 13 января 2019
Мир
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Лукашенко назвал притянутыми за уши разговоры об объединении с Россией / фото УНИАН

Оппозиционная партия "Белорусский народный фронт" призвала власти ограничить трансляцию российских телеканалов, а граждан – активно пользоваться родным языком, чтобы противостоять информационным атакам. 

Об этом говорится на сайте партии. В сообщении сказано, что в последнее время в СМИ часто говорят о союзном государстве России и Белоруссии. Поэтому для сохранения независимости гражданам республики "важно совершенствовать знание белорусского языка", а властям – расширить его использование в разных сферах жизни.

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"Требуем от властей Беларуси ограничить трансляцию российских телеканалов, разжигающих межнациональную вражду и по-существу, являющихся средствами ведения информационной войны против нашей страны, заменив их программами собственного  производства или сбалансированным набором иностранных телепрограмм из различных других стран", - отметили в партии.

Ранее сообщалось, что Лукашенко назвал притянутыми за уши разговоры об объединении с Россией.

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Теги: #Россия#Беларусь