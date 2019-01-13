В Беларуси хотят избавиться от российского телевидения

Оппозиция считает, что для сохранения независимости гражданам республики "важно совершенствовать знание белорусского языка", а властям – расширить его использование в разных сферах жизни.

Оппозиционная партия "Белорусский народный фронт" призвала власти ограничить трансляцию российских телеканалов, а граждан – активно пользоваться родным языком, чтобы противостоять информационным атакам.

Об этом говорится на сайте партии. В сообщении сказано, что в последнее время в СМИ часто говорят о союзном государстве России и Белоруссии. Поэтому для сохранения независимости гражданам республики "важно совершенствовать знание белорусского языка", а властям – расширить его использование в разных сферах жизни.

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"Требуем от властей Беларуси ограничить трансляцию российских телеканалов, разжигающих межнациональную вражду и по-существу, являющихся средствами ведения информационной войны против нашей страны, заменив их программами собственного производства или сбалансированным набором иностранных телепрограмм из различных других стран", - отметили в партии.

Ранее сообщалось, что Лукашенко назвал притянутыми за уши разговоры об объединении с Россией.