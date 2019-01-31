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В Нью-Йорке показали один из самых больших алмазов весом в 552 карата (видео)

11:52, 31 января 2019
Мир
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Об этом говорится в сюжете ТСН. Камень имеет желтоватый оттенок. Назвали алмаз "552" - именно столько карат весит. А по размеру и форме похож на куриное яйцо. Он весит около 110 граммов. Стоимость камня пока неизвестна.

Ранее в Израиле мужчина незаметно вынес из алмазной биржи чемодан с бриллиантами.

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Теги: #аукцион#алмаз