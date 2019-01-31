В Нью-Йорке показали один из самых больших алмазов весом в 552 карата (видео)

По размеру и форме камень похож на куриное яйцо. Он весит около 110 граммов. Стоимость камня пока неизвестна.

Самый большой когда-либо найденный в Северной Америке алмаз показали в аукционном доме в Нью-Йорке. Читайте такжеНа аукционе "Сотбис" выставят уникальный розовый бриллиант весом почти 19 карат (видео) Об этом говорится в сюжете ТСН. Камень имеет желтоватый оттенок. Назвали алмаз "552" - именно столько карат весит. А по размеру и форме похож на куриное яйцо. Он весит около 110 граммов. Стоимость камня пока неизвестна. Ранее в Израиле мужчина незаметно вынес из алмазной биржи чемодан с бриллиантами.

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