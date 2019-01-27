"Их там нет": у Путина отреагировали на сообщение об отправке российских наемников в Венесуэлу

В Кремле уверяют, что не отправляли военных для охраны президента Венесуэлы.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал информацию о том, что для охраны венесуэльского лидера Николаса Мадуро в страну отправились российские наемники из группы "Вагнер".

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Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва» со ссылкой на передачу «Москва. Кремль. Путин». Он заявил, что эта информация не соответствует действительности.

«У страха глаза велики», - сказал Песков. Ранее, по сообщениям СМИ, в последние несколько дней в Венесуэлу для обеспечения безопасности Мадуро прибыли частные военные контрактники из России.

Как сообщал УНИАН, 23 января в Венесуэле начались массовые протесты против президента Николаса Мадуро. Лидер оппозиционной Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя президентом страны. Национальная ассамблея в свою очередь объявила Гуайдо исполняющим обязанности президента страны.