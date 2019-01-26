В Испании нашли тело мальчика, упавшего в 100-метровый колодец (видео)

Два года назад у родителей мальчика от сердечной недостаточности внезапно умер другой сын – трехлетний Оливер.

В Испании нашли тело двухлетнего мальчика, упавшего в 100-метровый колодец.

Об этом сообщает BBC.

Мальчик по имени Юлен Роселло провалился в узкую щель 13 января во время семейного пикника в деревне Тоталан, находящейся в 20 километрах к северу от Малаги. В спасательной операции привлекли более 100 человек - пожарных, полицейских, инженеров и других специалистов. Они работали круглосуточно, пытаясь прорыть косой туннель рядом с колодцем. Его тело обнаружили в ночь на субботу, 26 января.

"В 1:25 (по местному времени) бригада спасателей добралась до места в скважине, где предположительно находился Юлен, и там они обнаружили бездыханное тело малыша", - заявил представитель центрального управления Андалусии Альфонсо Родригес Гомес де Селис.

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Отмечается, что скважина в диаметре имеет всего 25 см и, как предполагают, не была никак огорожена. В то же время бизнесмен, который за месяц до этого распорядился о ее сооружении, настаивает на том, что она была опечатана. Стоит отметить, что подобные скважины обычно роют в поисках воды или нефти.

Изначально спасатели извлекли из глубины образцы породы, обнаружив волос, который сравнили с ДНК из бутылки воды Юлена. Таким образом они убедились в том, что мальчик действительно упал в колодец.

С помощью камеры спасатели нашли в скважине пакетик с конфетами, который, как полагают, Юлен держал в руках, когда провалился. На протяжении всей спасательной операции контакта с мальчиком установить так и не удалось, никаких сигналов или звуков от него не поступало.

Местные газеты сообщают, что обстоятельства трагедии будут расследоваться.

Испанская El Pais сообщила, что родители Юлена в 2017 году потеряли другого сына, трехлетнего Оливера, который умер внезапно от сердечной недостаточности.