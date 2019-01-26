В ООН заявили о серьезном ухудшении гуманитарной ситуации в Венесуэле

По данным ООН, с 2015 года Венесуэлу покинули около 2,3 млн человек.

Заместитель генерального секретаря ООН по политическим вопросам Розмари Ди Карло заявила о серьезном ухудшении гуманитарной ситуации в Венесуэле.

Об этом заместитель генсека ООН заявила на заседании Совета безопасности ООН.

Она отметила, что ситуация в Венесуэле вызывает серьезную обеспокоенность.

"Затяжной кризис в стране имеет серьезные последствия для населения с высоким уровнем политического раскола, растущими гуманитарными потребностями и серьезными проблемами в области прав человека. А экономическая ситуация в стране ужасная", - отметила Ди Карло.

"Неоднократные усилия, чтобы посадить правительство и оппозицию за стол переговоров, не привели к конкретным договоренностям", - добавила она.

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По словам Ди Карло, генеральный секретарь ООН неоднократно заявлял, что политический процесс в Венесуэле должен быть всеобъемлющим и таким, что будет вызывать доверие со стороны всех сторон, а также учитывать интересы народа этой страны.

"Почти все 30 миллионов венесуэльцев страдают от гиперинфляции и обвала настоящих зарплат, нехватки пищи, медицинских средств и товаров первой необходимости", - констатировала заместитель генсека ООН.

Также она отметила ухудшение качества медицинского обслуживания и образовательных услуг, ухудшение функционирования основных объектов инфраструктуры и, в частности водоснабжения, электроэнергии, транспортного и коммунального обслуживания.