Лидер оппозиции Венесуэлы перед объявлением себя президентом тайно посещал США, Колумбию и Бразилию – СМИ

Границу Гуайдо пересек на не контролируемом властями участке с Колумбией.

Коалиция латиноамериканских правительств, вслед за США признавшая Гуайдо президентом, объединилась за несколько недель секретной дипломатии.

Об этом пишет Associated Press со ссылкой на ряд источников.

По утверждению агентства, спикер парламента Венесуэлы и лидер оппозиции Хуан Гуайдо, провозгласивший себя временным президентом, за несколько недель до попытки госпереворота тайно посещал Вашингтон, Колумбию и Бразилию.

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Находящийся в изгнании бывший мэр Каракаса Антонио Ледезма рассказал, что Гуайдо отправился за рубеж через неохраняемую границу с Колубмией, чтобы проинформировать правительства о готовящейся стратегии массовых демонстраций оппозиции. По словам опального градоначальника, шествия внутри страны должны были начаться 10 января, сразу после заявлений стран о непризнании итогов выборов в Венесуэле.

23 января Гуайдо провозгласил себя временным президентом и призвал Мадуро сложить с себя полномочия. Гуайдо поддержали США, Аргентина, Канада, Перу, Колумбия и ряд других стран. Мадуро в ответ обвинил американских политиков в организации переворота.