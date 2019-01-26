Лукашенко встал на сторону Мадуро

Президент Беларуси считает, что конфликт в Венесуэле подпитывается как внутри, так и за пределами страны.

Президент Беларуси Александр Лукашенко провел телефонный разговор с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро.

Об этом 25 января сообщает пресс-служба главы белорусского государства.

Лукашенко заявил, что "тщательно отслеживает ситуацию в дружественной Венесуэле и сопереживает очередному витку напряженности, который подпитывается деструктивными силами как внутри, так и за пределами страны".

По словам президент Беларуси, его страна выступает за мирное урегулирование ситуации в Венесуэле – "исключительно в рамках правового поля и конституции страны".

"Категорически не поддерживаем любое внешнее вмешательство во внутренние дела суверенного государства, в том числе направленное на дестабилизацию обстановки в стране", - заявил Лукашенко, добавив, что Венесуэла всегда может рассчитывать на поддержку белорусской стороны.

Читайте такжеВоевавшие на Донбассе наемники Вагнера прибыли в Венесуэлу на помощь Мадуро - СМИ

Как сообщал УНИАН, 10 января Николас Мадуро вступил в должность президента Венесуэлы после переизбрания на второй срок.

США и государства Латинской Америки назвали его узурпатором власти в период, когда экономический хаос привел Венесуэлу к гуманитарному кризису.

Кризис в Венесуэле разгорелась с новой силой 23 января, когда председатель Национальной ассамблеи Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента страны.

Президент США Дональд Трамп почти сразу заявил, что США признают Гуайдо как легитимного временного лидера государства. Впоследствии о признании Гуайдо временным главой Венесуэлы заявили представители ряда других государств, в частности, Канады, Бразилии, Колумбии, Парагвая, Чили, Аргентины, Перу и Эквадора.

В поддержку же Мадуро выступают Россия, Китай, Мексика, Куба и Боливия.