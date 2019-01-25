Урегулирование спора о названии Македонии позволит этой стране присоединиться к НАТО и ЕС - Помпео

В США приветствовали решение парламента Греции о ратификации соглашения о переименовании.

Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Майк Помпео заявляет, что урегулирование спора между Грецией и Македонией о названии этой страны позволит Республике Северная Македония присоединиться к НАТО и Европейскому Союзу.

Об этом говорится в его заявлении, опубликованном на сайте Госдепартамента США.

В частности, Соединенные Штаты приветствуют решение парламента Греции о ратификации соглашения о переименовании Бывшей югославской республики Македония.

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"Лидеры Греции продемонстрировали дальновидность, мужество и настойчивость в своих усилиях найти решение в споре о названии, что позволит будущей Республике Северная Македония занять свое полноправное место в НАТО и ЕС. Соединенные Штаты приветствуют эту историческую возможность для продвижения стабильности, безопасности и процветания во всем регионе", - подчеркнул Помпео.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 25 января, парламент Греции ратифицировал соглашение переименовании Македонии в Северную Македонию. Так называемое Преспанское соглашение поддержали 153 депутата, против проголосовали 146. Сейчас это соглашение потребует определенных процедурных мероприятий для окончательного его воплощения.